Zu viele Fehler, zu spät aufgewacht : Fortunas U23 verliert mit 1:4 gegen Lippstadt

Fortunas U23-Trainer Nico Michaty. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Die „Zwote“ hat sich viel vorgenommen, scheitert gegen den SV Lippstadt aber an eigenen Fehlern und einer eiskalten Chancenverwertung der Gäste. Weil die Besserung deutlich zu spät kommt, unterliegt sie verdient mit 1:4.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Eine organisatorische Meisterleistung sieht anders aus – das sahen die mitgereisten Fans des SV Lippstadt offenbar auch so. Als sie eine gute halbe Stunde vor dem Anpfiff der Partie bei Fortunas Regionalliga-Fußballern im Paul-Janes-Stadion eintrafen, erlebten sie eine böse Überraschung: Der Verpflegungsstand im Gästeblock hatte geschlossen, und der Sicherheitsdienst verwehrte ihnen den Zugang zu jenem hinter der Haupttribüne.

Das führte zu lautstarken Auseinandersetzungen, später folgte dann allerdings das Einlenken. Und so konnten die Anhänger der Westfalen ihren Erfolg am Flinger Broich doch noch feucht-fröhlich begießen. Die „Zwote“ unterlag den Lippstädtern verdient mit 1:4, weil die deutliche Leistungssteigerung im zweiten Abschnitt zu spät kam.

Ihren anfänglichen Hunger und Durst hatten die Gästefans ohnehin rasch nach dem Anpfiff vergessen, wenigstens für ein paar Augenblicke. Sechs Minuten waren gespielt, als die „Zwote“ ins Hintertreffen geriet. Patrick Sussek bekam den Ball an der Strafraumkante nicht geklärt und Dardan Karimani zirkelte ihn links unten ins Eck. Dennis Gorka blieb im Fortuna-Tor keine Abwehrchance. Mit der frühen Führung im Rücken zogen sich die Westfalen zurück und verdichteten vor allem das Zentrum, sodass sich die Elf von Trainer Nico Michaty immer wieder festlief.

Chancen ergaben sich für die Rot-Weißen nur aus der Distanz: Zwei Mal zog Sussek ab, zwei Mal scheiterte er an Lippstadt-Torwart Christopher Balkenhoff. Nach einer halben Stunde lag die Kugel dennoch im Netz, Kapitän Lex-Tyger Lobinger stand vorher allerdings im Abseits. Der Ausgleich wäre durchaus verdient gewesen, weil die Flingerner zwar nicht viele, aber doch die besseren Gelegenheiten besaßen. Ganz eklatant mangelte es ihnen aber an zündenden Ideen, schnelle Passfolgen waren rar gesät und Flanken an einer Hand abzuzählen.

Die Gäste hatten sich indes aufs Kontern verlegt, entwickelten aber auch nur selten Gefahr. Trotzdem erhöhten sie ihre Führung – aus dem Nichts. Nikell Touglo verlor die Kugel und ermöglichte Viktor Maier einen imposanten Auftritt: Knapp 20 Meter vor dem Tor setzte der SVL-Stürmer aus dem Stand zum Schlenzer an und zauberte den Ball in den Winkel. Gorka konnte sich noch so strecken, wieder guckte er unverschuldet dumm aus der Wäsche.

Das änderte sich kurz nach dem Seitenwechsel. Diesmal reihte sich ein Fehler an den nächsten, den größten beging jedoch der Keeper. Takashi Uchino vertändelte das Spielgerät in der gegnerischen Hälfte, Can Özkan griff Maier nicht an und Gorka ließ dessen Abschluss über seine Hand hoppeln – 0:3. Damit war der Plan für die zweite Hälfte quasi über den Haufen geworfen. Trainer Michaty hatte Marcel Mansfeld für Phil Sieben in die Partie gebracht, ließ sein Team fortan mit zwei Angreifern und langen Bällen agieren. Wenigstens folgte anschließend die erste Druckphase der „Zwoten“, auch wenn Tim Köther den Treffer zunächst ebenso verpasste wie Mansfeld.