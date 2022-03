Bittere Pleite in Ostwestfalen : Fortunas U23 verliert 1:4 gegen Rödinghausen

Rödinghausen Viel schlechter hätte der Abend für das Regionalliga-Team am Mittwoch nicht laufen können. Beim SV Rödinghausen zeigte die „Zwote“ von Fortuna eine enttäuschende Leistung und kassierte eine verdiente 1:4-Niederlage. Trotzdem verteidigte sie den neunten Tabellenplatz.

Eine Tour ins Wiehenstadion gehört sicher nicht zu den vergnügungssteuerpflichtigen Ausflügen, alleine schon der Anreise wegen. Die Heimspielstätte des SV Rödinghausen liegt nördlich von Bielefeld an der niedersächsischen Grenze – 220 Kilometer entfernt vom Flinger Broich. Und so verbrachten Fortunas Regionalliga-Fußballer am Mittwoch etliche Stunden auf der Autobahn, ohne dass es sich jedoch nachhaltig lohnte. Die Rückreise traten sie mit einer bitteren, aber verdienten 1:4-Niederlage im Gepäck an. Trotzdem verteidigte das Team von Trainer Nico Michaty seinen neunten Tabellenplatz.

Der Abend hatte schon wenig verheißungsvoll begonnen. Zehn Minuten waren auf der Uhr, als „Zwote“-Torwart Franz Langhoff die Kugel völlig ohne Bedrängnis in den Fuß von Seung-Won Lee schob. Der Rödinghausener leitete sie weiter zu Yassin Ibrahim, doch dem stand die Latte im Weg. Langhoff schien sein Aussetzer immerhin nicht aus der Bahn geworfen zu haben, er machte den Fehler rasch wieder gut. Nachdem Robin Bird im Zweikampf mit Angelo Langer ungeschickt zu Werke gegangen war und einen Strafstoß verursacht hatte, war der Keeper gegen Mirko Schuster zur Stelle.

Doch die Freude darüber währte nur kurz; diesmal halfen weder das Gebälk noch Langhoff, weil Ibrahim erst der Fortuna-Deckung entwischte und dann eiskalt abschloss. Die „Zwote“ bekam in der Folge kaum ein Bein auf den Boden, ließ sich vom temporeichen Umschaltspiel der Rödinghausener zu oft überrumpeln und kreierte trotz einiger Ballgewinne im vorderen Drittel keine nennenswerte Torchance. Das Höchste der Gefühle war eine Flanke von Interimskapitän Georgios Siadas, die sich fast ins lange Eck gesenkt hätte.

Und so kam es noch dicker für die Michaty-Elf: Nach einem Eckball parierte Torhüter Langhoff zwar den wuchtigen Kopfball von Damjan Marceta, allerdings schaltete Julian Wolff am schnellsten und staubte ab – 0:2. Wenigstens stellte sich die Lage für die Flingerner zur Pause nicht mehr so hoffnungslos dar wie nach diesem Gegentor. Das lag an Davor Lovren und vor allem an viel Glück. Mit einem kuriosen Freistoßtreffer verkürzte er den Rückstand: Der Ball klatschte vom Pfosten an den Rücken von SVR-Torwart Alexander Sebald und trudelte von dort über die Linie.

Diese Tatsache konnte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die „Zwote“ verglichen mit dem couragierten Auftritt in Homberg (2:0) am Samstag nicht wiederzuerkennen war. Das Zusammenspiel wirkte wenig harmonisch, in der Defensive klafften zu große Lücken – von der Offensive ganz zu schweigen. Statt mit neuem Feuer aus der Kabine zu kommen, kassierten die Rot-Weißen auch schnell das dritte Tor. Patrick Kurzen bediente Ibrahim, der am zweiten Pfosten völlig freistand einschob.

