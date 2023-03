1:2 gegen Rödinghausen Fortunas U23 muss späten Rückschlag hinnehmen

Das Auswärtsspiel von Fortunas U23 gegen den SV Lippstadt, das in der vergangenen Woche wegen zu schlechter Platzverhältnissen abgesagt werden musste, hat unterdessen einen neuen Termin bekommen: Es wird am Samstag, 25. März um 14 Uhr nachgeholt. Eigentlich ist an diesem Wochenende aufgrund der Länderspielpause kein Spielbetrieb in der Regionalliga West, so dass die Partie problemlos dorthin verschoben werden konnte.