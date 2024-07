Letzter Test gegen Trier U23 der Fortuna setzt Generalprobe in den Sand

Eine Niederlage, die auch in der Höhe verdient war und die die Sorgenfalten bei den Verantwortlichen nicht kleiner machen dürfte. Nun schon von einer Krise zu sprechen, wäre jedoch bei weitem noch zu früh. Schließlich ist das erste Punktspiel noch nicht einmal gespielt, und Saison-Vorbereitungen haben sich in der Vergangenheit, egal bei welchem Verein auf welchem Niveau, nur bedingt als Gradmesser gezeigt. Doch was am Abschluss der Tests steht, ist ein Unentschieden und eine Niederlage gegen einen Sechstligisten respektive Viertliga-Aufsteiger.