0:2 gegen Bocholt – mit vier Profis Jastrzembski fliegt bei Niederlage von Fortunas U23 vom Platz

Fortunas Regionalliga-Fußballer haben am Samstagmittag den 1. FC Bocholt empfangen, den Trainer Nico Michaty unter der Woche gemeinsam mit dem 1. FC Düren zu dem Überraschungsteam der bisherigen Saison gekürt hat. Aufgrund der Länderspielpause in den oberen Ligen bekam die „Zwote“ wie erwartet zahlreiche Unterstützung aus dem Profikader: Wie bereits beim 4:0-Erfolg in Ahlen in der vergangenen Woche standen Torwart Karol Niemczycki und Jona Niemiec im Aufgebot, neu dabei waren Linksverteidiger Nicolas Gavory sowie Dennis Jastrzembski. Trotzdem verlor die Michaty-Truppe am Ende mit 0:2.