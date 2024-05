2:3 im letzten Saisonspiel Fortunas U23 verliert beim 1. FC Köln und beschert Bodzek einen bitteren Abschied

Die Saison von Fortunas Regionalliga-Fußballern hielt einiges parat: Abstiegssorgen, einen Trainerwechsel, Siegesserien und emotionale Abschiede. Mit der Auswärtspartie bei der U21 des 1. FC Köln fand sowohl die arbeitsintensive Berg- und Talfahrt als auch die Karriere von Vereinslegende Adam Bodzek ihr Ende. Das Duell der beiden rivalisierenden Klubs hielt am letzten Spieltag trotz fehlender sportlicher Relevanz, was es versprach: Am Ende unterlag die „Zwote“ in der letzten Sekunde mit 2:3.