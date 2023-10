0:5 nach schwacher Vorstellung Fortunas U23 geht beim 1. FC Düren unter

Nach drei Spielen ohne Niederlage hatte die 0:2-Heimniederlage gegen Bocholt zuletzt den Aufwärtstrend von Fortunas U23 beendet. Am Samstagnachmittag trat die Mannschaft von Trainer Nico Michaty beim 1. FC Düren an, der eine der Überraschungen der bisherigen Regionalliga-Saison ist und nach elf Spieltagen auf dem zweiten Tabellenplatz rangierte. Durch das Stolpern des Spitzenreiters Fortuna Köln in Bocholt ist es jetzt sogar Rang eins – weil der FC die Düsseldorfer 5:0 abservierte.