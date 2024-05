0:1 im Nachholspiel Fortunas U23 verliert bei Bunks Comeback in Wuppertal

Doch auch nach dem Seitenwechsel blieb die Partie in Wuppertal auf bescheidenem Niveau. Und so war dem Auftritt der Rot-Weißen auch nicht mehr Positives zu entnehmen als guten Ansätzen, einer weißen Weste und einer gefährlichen Torchance durch Luca Majetic in der 75. Minute. Doch am Ende konnten die Wuppertaler doch noch einen Stich setzen und erzielten in der Nachspielzeit durch Lion Schweers den 1:0-Siegtreffer.