1:2 bei Alemannia Aachen Was Fortunas U23 für einen Erfolg auf dem Tivoli im Weg stand

In der Folge gaben sich die Rheinländer nicht auf und probierten, offensiv noch einmal in Aktion zu treten, hatten aber in Unterzahl nicht genügend Schlagkraft, um Gefahr zu erzeugen. In den letzten Augenblicken des Spiels flog dann auch noch Routinier Adam Bodzek vom Platz. Trotzdem kamen die Rheinländer in den letzten Atemzügen der Begegnung in Person von Skolik noch einmal zu einer mehr als guten Gelegenheit. Es blieb letztlich jedoch beim 2:1 für die Alemannia.