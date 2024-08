0:2 im ersten Auswärtsspiel Fortunas U23 fehlt gegen Düren die Durchsetzungskraft

Im Gegensatz zum ersten Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (1:0) nahm Langeneke zwei personelle Änderungen in seiner Startaufstellung vor. Für Lennard Wagemann rückte Gideon Guzy in die Abwehrkette der „Zwoten“, die rechte Außenbahn wurde an diesem Sonntagnachmittag von Lennart Garlipp beackert, der Abdoul Camara ersetzte. Auch in der taktischen Ausrichtung ließen sich leichte Unterschiede erkennen – gerade in defensiven Momenten bildete sich eine Fünferkette, in deren Zentrum Kapitän Jan Boller aufrückte, der zuvor vermehrt als Sechser eingesetzt worden war.