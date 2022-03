1:2 gegen den Bonner SC : Fortunas U23 kommt zu spät ins Rollen

Düsseldorf Gegen die abstiegsbedrohten Bonner bleibt die „Zwote" über weite Strecken des Spiels zu harmlos in der Offensive. Der Anschlusstreffer des eingewechselten Emir Kuhinja kommt viel zu spät, um noch eine Wende bringen zu können.

Wenn die Regionalliga-Fußballer von Fortuna Düsseldorf und der Bonner SC in der jüngsten Vergangenheit aufeinandertrafen, hatte es die Heimmannschaft schwer. In drei der vergangenen fünf Partien jubelte das Gästeteam, zweimal trennten sich die Teams unentschieden. Daran änderte sich auch am Samstagnachmittag nichts. Die „Zwote“ unterlag dem Bonner SC im heimischen Paul-Janes-Stadion mit 1:2.

Fortunas Trainer Nico Michaty veränderte sein Team im Vergleich zum 1:1 gegen Fortuna Köln auf vier Positionen. Kapitän Nikell Touglo und Niko Vukancic kehrten nach ihren abgesessenen Sperren zurück in die Innenverteidigung. Daniel Ndouop und Mert Göckan, die ihren Aushilfsjob gegen Köln erstklassig erledigt hatten, nahmen also wieder auf der Bank Platz. In der Offensive rückten Robin Bird und Tom Geerkens in die Startelf.