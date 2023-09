Hammer-Aufgabe gegen Köln So will Fortunas U23 als Schlusslicht den Tabellenführer ärgern

Der Tabellenletzte gegen den Spitzenreiter – oder auch: die harmloseste Offensive gegen beste Defensive. Die Vorzeichen dafür, dass Fortunas Regionalliga-Fußballer am Wochenende die nächsten Punkte einfahren kann, stehen nicht unbedingt gut. Nachdem sie gegen Alemannia Aachen die Negativserie von drei Niederlagen am Stück mit dem erkämpften 0:0 beendet hat, wartet in Fortuna Köln am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion) das beste Team der laufenden Saison.