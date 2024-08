Punktgewinn dank starker Defensive Fortunas U23 hält die Null gegen Kölner Offensiv-Macht

Düsseldorf · Am Samstag traf die „Zwote“ auf die U21 des 1. FC Köln, die sich in ihren ersten beiden Partien besonders torfreudig gezeigt hatte. Doch die Düsseldorfer Hintermannschaft stand sicher, ebenso allerdings die der Gäste, sodass am Ende ein leistungsgerechtes 0:0 auf dem Tableau stand.

11.08.2024 , 14:02 Uhr

