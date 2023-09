Fortunas U23-Trainer vor dem Oberhausen-Spiel „Diese Partie ist für uns eine Chance“

Während Fortunas U23 in puncto geschossene Tore nach fünf gespielten Partien die zweitschlechteste Bilanz in der Regionalliga West aufweist, stellt ihr kommender Gegner die geteilte beste Offensive der Liga: Bereits zwölf Mal traf Rot-Weiß Oberhausen ins gegnerische Tor. Nach dem verpatzten Saisonstart erzielten die Kleeblätter allein zehn Treffer in den vergangenen drei Partien und konnten diese jeweils souverän gewinnen.