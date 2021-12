„Zwote“ am Samstag in Lotte : Michaty muss bei Fortunas U23 den Mangel verwalten

Nico Michaty mit Oliver Fink (li.) und Torwarttrainer Christoph Semmler (re.). Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Für die „Zwote“ steht das letzte Spiel der Regionalliga-Hinrunde an. Und wie so oft muss Trainer Nico Michaty auch am Samstag bei den Sportfreunden Lotte mit einem ganz kleinen Kader zurechtkommen. Der Tabellenstand ist deshalb mehr als beachtlich.

Nico Michaty ist aktuell wirklich nicht zu beneiden. Schon seit mehreren Wochen stehen dem Chefcoach von Fortunas Regionalliga-Fußballern im Training kaum mehr als zehn Spieler zur Verfügung. Dem Kernkader fehlt zwar keinesfalls die Qualität, aber die Tiefe. Hinzu kommen verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle (Robin Bird, Florian Zorn, Daniel Ndouop) und regelmäßige Abstellungen zu den Profis (Franz Langhoff, Tim Oberdorf, Takashi Uchino, Phil Sieben).

Dass die „Zwote“ nach dem offiziellen Ende der Hinrunde – auch wenn die Partie gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach noch aussteht – trotzdem mit 28 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz steht, ist schlicht beeindruckend. „Wenn man die Gesamtumstände sieht, ist es herausragend und außergewöhnlich, was die Jungs leisten“, sagt Michaty, der freilich auch mit seiner Arbeit zum Erfolg beiträgt und allen unverschuldeten Widerständen trotzt.

Die erste Partie der Rückrunde führt seine Mannschaft am Samstag (14 Uhr, Stadion am Lotter Kreuz) zu den Sportfreunden Lotte. Im Mannschaftsbus werden diesmal noch mehr Plätze frei bleiben. Mittelfeldspieler Tom Geerkens hat gegen Wiedenbrück (2:4) seine fünfte Gelbe Karte gesehen und ist gesperrt, der Einsatz von Can Özkan (Rückenprobleme) zudem fraglich – und aus dem Profikader wird nach aktuellem Stand auch keine Unterstützung kommen.

Ein weiteres Problem: Mit Spielern aus der U19 kann Michaty seinen Kader ebenfalls nicht füllen, weil der älteste klassische Nachwuchs-Jahrgang im Viertelfinale des DFB-Pokals der A-Junioren am Samstag beim VfB Stuttgart antritt.

So bleibt der „Zwoten“ nur eine Option: das Beste aus der verzwickten Situation herauszuholen, zumal die Begegnung in Lotte auch aus ganz anderen Gründen kein Selbstläufer wird. Zwar steckt der ehemalige Drittligist knietief im Abstiegskampf, seine bisherigen vier Saisonsiege fuhr er jedoch allesamt vor heimischem Publikum ein.