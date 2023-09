Fortunas U23-Trainer zum Saisonstart „Wir können nicht zufrieden sein“

Die fehlende Torgefahr prangert auch Michaty an: „Es war natürlich sehr unglücklich, dass in Skolik, Bindemann und Majetic zwei Stürmer und ein offensiver Mittelfeldspieler, die wir geholt haben, praktisch bisher komplett verletzt waren. Das hat man schon gemerkt in unserem Spiel, dass wir vorne relativ harmlos waren insgesamt und uns schwer getan haben, Tore zu erzielen.“ In Deniz Bindemann ist zumindest einer der drei wieder ins Training eingestiegen und soll zeitnah für offensive Belebung sorgen.