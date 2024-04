Fortunas U23 empfängt Düren Mit diesem Gegenspieler verbindet Trainer Langeneke ein riesiger Erfolg

Düsseldorf · Der Klassenerhalt scheint so gut wie sicher, und mit einem Sieg gegen Düren will die „Zwote“ am Samstag weiter klettern. Coach Langeneke trifft dabei auf einen alten Weggefährten, mit dem er einen besonderen Erfolg teilt. Um wen es sich handelt und was er über den Gegner sagt.

12.04.2024 , 18:02 Uhr

