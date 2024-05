U23-Trainer vor Saisonfinale in Köln Das sagt Langeneke über mögliche Auswirkungen von Fortuna-Aufstieg in die Bundesliga

Will man einen emotionalen Startpunkt für die erfolgreiche zweite Saisonhälfte festlegen, liegt der wahrscheinlich im letzten Hinspiel zwischen Fortuna und dem „Effzeh“. Da standen die Landeshauptstädter noch auf dem 15. Platz und lagen bis zur 51. Minute mit 0:2 hinten, ehe es die Langeneke-Truppe vollbrachte, den Rückstand furios in einen Sieg zu drehen. Danach gewann die „Zwote“ siebenmal in acht Spielen und katapultierte sich aus der Abstiegszone. Mit dem letzten Spiel gegen die Domstädter schließt also der Kreis; eine Berg- und Talfahrt findet für ihr verdientes und zufriedenstellendes Ende.