„Darauf wollen wir aufbauen“ Daran muss Fortunas U23 nach starker Defensiv-Leistung noch arbeiten

So zeigte sich auch Langeneke sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben es defensiv wirklich sehr gut gemacht und haben aus dem Spiel heraus bis auf ein oder zwei Schüsse nichts zugelassen – was wirklich sehr gut war. Wir waren aggressiv und sehr gut in den Zweikämpfen drin“, resümierte er, sprach dann aber auch ein leichtes Manko an, welches sich in der eigenen Offensive abzeichnete.