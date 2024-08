„Für den Beginn der Saison“ So erklärt Fortunas U23-Trainer Langeneke seine Torhüter-Wahl

Die Zugänge, immerhin 14 an der Zahl, bestmöglich in das Mannschaftsgefüge integrieren – so lautete eines der Vorbereitungsziele von Fortunas U23-Trainer Jens Langeneke. Dass solch ein Umbruch nicht von heute auf morgen klappt und einige Spiele von Nöten sind, um sich als Mannschaft aufeinander einzustellen, sollte jedem bewusst sein. Und so klappte auch am vergangenen Wochenende in der ersten Auswärtspartie gegen den 1. FC Düren (0:2) noch nicht alles in der Abstimmung.