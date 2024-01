„Dann brauchen wir auch nicht mehr nach unten gucken“ So selbstbewusst blickt Fortunas U23-Trainer Langeneke auf die restliche Rückrunde

Mit einem fast vollständig gesunden Kader geht es nun also in die Vorbereitung für die restliche Rückrunde. Die besonders angespannte Personallage im Sturm ist vorerst wieder Geschichte. Alle vier potenziellen Angreifer fielen über weite Strecken der Hinrunde verletzungsbedingt aus. Mit sieben Startelfeinsätzen stand Kilian Skolik (zwei Treffer) noch am häufigsten zur Verfügung. Zugang Deniz Bindemann feierte erst am letzten Hinrundenspieltag sein Comeback mit dem Treffer zum Ausgleich und dürfte einer der Hoffnungsträger für die Rückrunde sein.