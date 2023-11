1:1 gegen Schalkes Nachwuchs Fortunas U23 macht das Jahr ohne Heimsieg voll

Der Trainer schickte seine Elf unverändert zum 3:1-Erfolg in der vergangenen Woche in Mönchengladbach aufs Feld. Wie auch schon bei den „Fohlen“ erwischte das Team einen guten Start in die Partie und konnte in Führung gehen. Luis Felipe Monteiro verwandelte eine Flanke von links gefühlvoll mit der rechten Innenseite aus der Luft zum 1:0.