0:0 gegen Düren Klußmann hält für Fortunas U23 den Kasten sauber

In der Schlussphase waren beide Teams darauf bedacht, keinen Fehler mehr zu machen und zumindest den einen Punkt zu sichern. Nach einer Ecke für die Fortuna in der Nachspielzeit hatte Robin Bird zwar noch eine Nachschussmöglichkeit. Er verfehlte das Tor damit allerdings deutlich, und so blieb es am Ende beim 0:0. Wichtig dabei: Die Serie von Fortunas U23 bleibt bestehen.