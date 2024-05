Wechsel in die Dritte Liga? Spieler von Fortunas U23 kündigt Abgang über Immobilien-Plattform an

Die Saison neigt sich für Fortunas Regionalliga-Fußballer dem Ende entgegen, und im Hintergrund wird wie üblich eifrig am künftigen Kader gearbeitet. Zwei bestätigte Sommerzugänge gibt es bereits: Marius Zentler wechselt von den Sportfreunden Siegen an den Flinger Broich und Tobias Grulke rückt aus der eigenen U19 in die „Zwote“ auf. Nun scheint auch der erste Abgang fix zu sein, und dahinter verbirgt sich eine ziemlich kuriose Geschichte.