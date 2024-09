Erster Profi-Einsatz Mit diesem Auftritt konnte U23-Spieler beim Fortuna-Testspiel überzeugen

Wie schon in der Vorwoche gegen Duisburg spielte die „Zwote“ erneut in einem 4-3-3-System und nicht wie in den ersten Liga-Partien noch mit einer Fünferkette, in deren Zentrum Boller agiert hatte. Zudem kehrten Marius Zentler und Mechak Quiala Tito nach überstandenen Verletzungen in den Kader zurück.