Solo-Lauf aus der eigenen Hälfte So erklärt Fortunas U23-Spieler Nico Petritt sein verrücktes Tor gegen Gütersloh

Wer in nur wenigen Sekunden verstehen will, was Fortunas U23 derzeit ausmacht, muss sich nur das 2:0 von Nico Petritt gegen den FC Gütersloh ansehen. Es war ein Akt des Willens und des Glaubens, gepaart mit spielerischer Klasse, versehen mit einer kleinen Portion Glück. In der fünften Minute der Nachspielzeit eines intensiven Spiels fing der Rechtsverteidiger in der eigenen Hälfte einen Pass ab und sollte den Ball, bis er im Gütersloher Tor landete, nicht mehr verlieren.