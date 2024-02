3:0 gegen Lippstadt Genialer Moment und kurioses Eigentor bei Sieg von Fortunas U23

Auch in der zweiten Hälfte waren Torraumaktionen zunächst rar gesät. Doch in Minute 67 sorgte ein kurioses Eigentor für die 2:0-Führung, nachdem Monteiro nur einige Minuten vorher noch eine hundertprozentige Chance liegen ließ. Kurios deshalb, weil der Abschluss von Kalonji aus kurzer Distanz erst sensationell vom Lippstädter Keeper Steffen Westphal pariert wurde, dann jedoch der Ball an die Brust seines Teamkollegen prallte und von da den Weg ins eigene Tor fand. In der Folge kam die Fortuna noch einige Male gefährlich vor das Tor der Gäste und machte in der 89. Minute in Person des eingewechselten Kilian Skolik das 3:0 und somit den Deckel drauf.