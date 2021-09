3:0 beim Bonner SC : Fortunas U23 setzt sich zurück in die Siegesspur

Tim Oberdorf brach in Bonn mit seinem 1:0 den Bann. Foto: Frederic Scheidemann

Bonn Genau einen Monat war es her, dass Fortunas zweite Mannschaft zuletzt in der Regionalliga einen Sieg eingefahren hatte. Am Samstag war es nun wieder soweit. Was zum 3:0 beim Bonner SC führte und welche Schlüsse Trainer Nico Michaty aus der Partie ziehen kann.