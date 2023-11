3:2 nach 0:2 gegen Köln Hirschberger leitet verrückte Derby-Wende für Fortunas U23 ein

Auch in der Folge hatte Fortunas U23 zu viele Ungenauigkeiten in ihrem Spiel und entwickelte kaum Zug zum Tor. Stattdessen erhöhte Justin Diehl den Rückstand nach einer knappen halben Stunde. Diehls Abschluss landete erst am Pfosten, dann am Rücken von Schlussmann Gorka und von dort im Tor. Den Keeper traf in dieser Szene zwar keine Schuld, aber in Kombination mit dem ersten Gegentor war es natürlich eine sehr unglückliche erste Hälfte für ihn.