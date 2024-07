Nur 1:1 gegen Landesligisten U23 der Fortuna patzt im Test bei der Turu

Und schon am Samstag können die Youngster bei der Generalprobe gegen Eintracht Trier die Maschine wieder ins Laufen bringen. Gespielt wird um 14 Uhr im Moselstadion in Trier, bevor am Samstag, 27. Juli (14 Uhr), die Regionalliga-Saison gegen den 1. FC Bocholt beginnt.