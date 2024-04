Nullnummer am Flinger Broich Fortunas U23 mit Unentschieden gegen Düren noch gut bedient

Während die Sonne am Flinger Broich in den vergangenen Wochen meist nur metaphorisch schien, brachte beim Spiel von Fortunas Regionalliga-Fußballern gegen den 1. FC Düren am Samstag eine heitere Stimmung ins Paul-Janes-Stadion. Mit der Wärme und dem 2:0-Sieg gegen den Herbstmeister aus Bocholt im Rücken war alles bereit für einen traumhaften Fußballnachmittag. Die 256 Zuschauer sahen am Ende jedoch ein 0:0, wenn auch eines der besseren Sorte.