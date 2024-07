Im Trainingslager gegen Oberligisten Fortunas U23 kassiert die erste Niederlage in der Vorbereitung

Am Donnerstagmorgen übernahm dann Sportpsychologe Oliver Förster das Zepter auf dem Trainingsplatz und führte die U23 in einer Art Zirkeltraining durch verschiedene Geschicklichkeitsübungen. So musste das Team zum Beispiel in Kleingruppen einen Ball durch Hochhalten in eine Tonne befördern, einen Tennisball mit einem kleinen Behältnis fangen oder sich im Minigolf versuchen. Am Nachmittag konnten die Kicker dann einmal durchatmen und sich erholen, bevor es am Freitag bereits in die finale Phase des Trainingslagers ging.