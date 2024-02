Mit viel Selbstvertrauen zum Tabellen-Fünften Warum Fortunas U23 überhaupt keine Angst vor Rot-Weiß Oberhausen hat

Es wirkt so, als hätten sich Fortunas Regionalliga-Fußballer in den vergangenen beiden Partien ein neues Selbstverständnis angeeignet. Acht Tore und keinen einzigen Gegentreffer weisen die jüngsten Begegnungen gegen die SSVg Velbert (5:0) und den SV Lippstadt (3:0) aus. Nachdem die Rheinländer zuletzt schon Spiele wie gegen den 1. FC Köln II (3:2) oder den FC Wegberg-Beeck (3:2) knapp und kämpferisch gewonnen hatte, überzeugte die Langeneke-Truppe in den zurückliegenden 180 Minuten auf ganzer Ebene.