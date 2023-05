5:4 in Ahlen Fortunas U23 gewinnt Neun-Tore-Spektakel

Den Torreigen eröffnet hatte Robin Bird bereits nach zehn Minuten. Der auffällige Luis Monteiro wurde von Göckan auf der linken Seite ins Laufduell geschickt, ließ seinen Gegenspieler stehen und brachte den Ball leicht in den Rücken der Abwehrreihe, sodass Bird nur noch einschieben musste. Göckan und Monteiro blieben wie die gesamte Düsseldorfer Mannschaft in der Folge weiter dran und machten viel Druck über die linke Seite. Es war aber der erneut als Stürmer aufgestellte Justin Noah Seven mit einer Einzelaktion, der den zweiten Treffer nachlegte. Er feierte mit einem Flic-Flac-Jubel, der gelungener war als so ziemlich jede Aktion der Ahlener bis dato.