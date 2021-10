5:1 gegen Königsblau : Fortunas U23 feiert Schützenfest gegen Schalke

Düsseldorf Der überragende Phil Sieben führte die Mannschaft von Trainer Nico Michaty zu einem jederzeit ungefährdeten Sieg gegen den völlig überforderten Schalker Nachwuchs. Wie die Partie verlief, wer die Tore für Fortuna erzielte.

Die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf sind zurück in der Erfolgsspur: Die Schützlinge von Trainer Nico Michaty gewannen ihr Regionalliga-Heimspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 am Freitagabend mit 5:1 (2:0). Der Mann des Abends war zweifellos Phil Sieben. Gegen seinen Ex-Verein, für den er in der U17 und U19 spielte, lief Sieben zur Hochform auf.

Zunächst nahm der 22-Jährige eine kurz ausgeführte Ecke an, marschierte in den Strafraum und ließ dabei seine Gegenspieler stehen. Der Schuss landete jedoch nur am Außennetz (14.). Einige Minuten später ließ Sieben sein Können noch mehr aufblitzen: Sein gekonntes Zuspiel auf Lex-Tyger Lobinger nahm der Stürmer auf, tankte sich trotz mehrerer Gegenspieler in den Strafraum und erzielte mit einem strammen Schuss das 1:0 (22.).