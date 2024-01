Beim 2:0 gegen Uerdingen Freiburg-Leihgabe trifft im ersten Test für Fortunas U23

Auf dem Trainingsgelände im Arena-Sportpark erwischten sein Team allerdings einen Sahnestart. Bereits nach vier Minuten traf Davino Knappe, der Neuzugang vom SC Freiburg II, zum 1:0. Das zweite Tor erzielte Lennard Wagemann in der 19. Minute. Mit einer verdienten Zwei-Tore-Führung ging es somit in die Pause, die Uerdinger waren damit noch gut bedient. Einige Chancen hatten die Hausherren nämlich liegengelassen, und sie schafften es nicht, das Spiel schon in der ersten Hälfte zu entscheiden.