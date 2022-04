Michaty-Elf dreht spät auf : Fortunas U23 feiert 2:0-Sieg in Wuppertal

Wuppertal Die Regionalliga-Mannschaft zeigt beim Wuppertaler SV eine gute Leistung. Anfangs offenbart sie Probleme in der Offensive, doch am Ende dreht sie auf und gewinnt mit 2:0. Ihre starke Serie im Bergischen bleibt damit bestehen.

Das Stadion am Zoo war für Fortunas Regionalliga-Fußballer in den vergangenen Jahren stets ein gutes Pflaster. Nach jedem der drei jüngsten Auswärtsspiele beim Wuppertaler SV hatten sie die Heimreise mit einem Sieg im Gepäck angetreten – und in zwei Fällen sogar hochverdient. An dieser liebgewonnenen Tradition änderte sich am Mittwochabend nichts. Die „Zwote“ gewann gegen den ehemaligen Bundesligisten in einer zerfahrenen, am Ende aber noch torreichen Partie mit 2:0 und sammelte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.