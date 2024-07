Dank starker zweiter Hälfte Fortunas U23 gewinnt Auftakt gegen Vizemeister aus Bocholt

Düsseldorf · Mit einem Achtungssieg ist die „Zwote“ am Samstag in die neue Regionalliga-Saison gestartet. Gegen den 1. FC Bocholt zeigte sie in der zweiten Hälfte, was in ihr steckt, und besiegte den Vizemeister der abgelaufenen Spielzeit knapp mit 1:0.

28.07.2024 , 14:02 Uhr

