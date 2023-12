3:1 beim SC Paderborn II Fortunas U23 erwischt großartigen Start in die Rückrunde

In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften, und es fehlte an Torraumszenen. Die „Zwote“ schaltete in der Phase vor der Halbzeit aber nochmal einen Gang hoch und drängte die Paderborner in die Defensive. Die beste Gelegenheit gehörte Kevin Brechmann, der nach einem starken Ballgewinn von Manu den Ball am Tor vorbeisetzte.