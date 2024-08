Vor erstem „Zwote“-Auswärtsspiel Diesen langjährigen Fortuna-Nachwuchsspieler holte U23-Gegner Düren

Aber auch in den Reihen der Dürener befindet sich in Ephraim Kalonji ein Spieler, der wiederum auf Düsseldorfer Seite bestens bekannt ist. Der Offensivspieler spielte sieben Jahre für Fortuna und trumpfte, nach einer schwierigen Hinrunde in der Vorsaison, zur Rückrunde noch einmal richtig auf. Er steuerte sechs Treffer bei, so viele wie kein anderer „Zwote“-Akteur in der zweiten Saisonhälfte. Trotzdem verließ der 21-Jährige den Verein im Mai und war bis zuletzt noch auf der Suche nach einer neuen fußballerischen Heimat. Am Donnerstag fand er diese schließlich in Düren, das den Stürmer unter Vertrag nahm.