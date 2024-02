Gegen direkten Konkurrenten So will Fortunas U23 ihr wichtiges Heimspiel angehen

Wann man mit Daniel Bunks Rückkehr rechnen kann, ließe sich aktuell schwer vorhersehen, so der 46-Jährige: „Der Ausfall von „Bunki“ ist natürlich bitter. Er wurde am Mittwoch erfolgreich operiert. Jetzt schon eine Prognose über die Ausfallzeit abzugeben, wäre jedoch unseriös. Ob es in acht Wochen oder in zehn Wochen ist oder ob er diese Saison überhaupt nochmal zum Einsatz kommt, das kann ich nicht sagen.“