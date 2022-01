9:1 gegen Sprockhövel : Fortunas U23 feiert im ersten Testspiel ein Schützenfest

Unter den Torschützen: Oliver Fink (weißes Trikot). Foto: Ja/Mueller / "HORSTMUELLER

Düsseldorf Fortunas Regionalliga-Mannschaft ist souverän ins neue Jahr gestartet. Gegen die TSG Sprockhövel feierte sie im ersten Test der Wintervorbereitung einen 9:1-Kantersieg. Wie die Probespieler auftraten und was Trainer Nico Michaty hinterher sagte.

Am Ende wollten Fortunas Regionalliga-Fußballer so schnell wie möglich in die warme Kabine. Ein eisiger Wind pfiff durch den Arena-Sportpark, hinzu kam fieser Regen. Ihre Schuldigkeit hatten sie zuvor getan und im ersten Test der Wintervorbereitung einen 9:1-Kantersieg über den arg dezimierten Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel gefeiert. „Ich sage ja immer, man soll Testspiele nicht überbewerten. Aber ich denke, das war schon in Ordnung“, urteilte Trainer Nico Michaty.

Die „Zwote“ begann im zuletzt nicht so häufig genutzten 4-4-2-System sowie mit den beiden Testspielern Arda Bulut (zuletzt vereinslos) und Kevin Brechmann (VfB Hilden) in der Startelf. „Beide haben sich gut eingefügt und ihre Sache sehr ordentlich gemacht“, sagte der Coach hinterher. Ob das Duo – oder einer der beiden – tatsächlich einen Vertrag erhält, steht aber noch nicht fest. „Das besprechen wir in aller Ruhe“, betonte Michaty.

Vor allem Bulut betrieb in der ersten Hälfte Eigenwerbung. Während sein erster Treffer nach fünf Minuten aus einem haarsträubenden Fehler der Sprockhöveler Verteidigung resultierte, nahm der 22-Jährige die Kugel vor dem zweiten Tor unter Bedrängnis an und schloss blitzschnell ab.

Bis zum Seitenwechsel legten die Flingerner drei Mal nach: Emir Kuhinja profitierte ebenfalls von einem Schnitzer der Gäste, Innenverteidiger Daniel Ndouop belohnte sich nach einem starken Solo, und Oliver Fink zirkelte die Kugel sehenswert in den Winkel.

In der Halbzeit tauschte Michaty fast sein halbes Personal aus. Can Özkan, Tom Geerkens, Tim Köther, Mert Göckan und Marcel Mansfeld kamen für Sebastian Papalia, Nikell Touglo, Jona Niemiec, Kuhinja und Fink in die Partie. „Es sollte jeder eine Halbzeit und der ein oder andere auch durchspielen“, sagte Michaty.

Und seinen Schützlingen ging die Torfreude auch im zweiten Durchgang nicht ab. Mansfeld traf doppelt – zunächst krönte er einen schönen Spielzug, dann packte er einen kunstvollen Lupfer aus –, Geerkens trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein, und Özkan setzte mit einem erfolgreichen Distanzschuss den Schlusspunkt.

