Torhüter Zich überragt Fortunas U23 feiert ganz wichtigen 2:0-Sieg in Gütersloh

Nach fünf sieglosen Spielen in Folge schien der FC Gütersloh nach zwei Erfolgen gegen Eintracht Hohkeppel und der U21 des SC Paderborn langsam wieder in die Spur zu kommen. Doch bereits am Samstag riss die kleine Serie der Mannschaft von Trainer Julian Hesse, denn Fortunas U23 fuhr erstmals seit der Auftaktpartie gegen Bocholt wieder drei Punkte ein. Obwohl die Westfalen alles versuchten, blieb das Tor der Flingerner für sie verschlossen; und U23-Schlussmann Ben Zich parierte einen Foulelfmeter stark. Die „Zwote“ ging nach 15 Minuten durch einen Treffer von Lennart Garlipp in Führung, Hamza Anhari stellte eine halbe Stunde vor Abpfiff den 2:0-Entstand her.