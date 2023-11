3:1 in Gladbach Langeneke feiert ersten Sieg mit Fortunas U23

Der Coach vertraute derselben Anfangsformation wie vergangene Woche. Auch Tim Corsten, der unter der Woche zu einem Kurzeinsatz für die Profis beim DFB-Pokalspiel in Unterhaching gekommen war und am Freitag erneut im Kader der Profis gestanden hatte, lief wie gewohnt in der Innenverteidigung auf. Und auf rutschigem Geläuf, das die Akteure immer wieder aus dem Tritt brachte, erwischte Fortuna den besseren Start. Das Plus an Ballbesitz konnte sie in den Anfangsminuten aber noch nicht in torgefährliche Szenen umsetzen.