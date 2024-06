Nach Sieg in Münster Fortunas U23 fährt „zu Null“ ins Trainingslager

Bislang steht die Null bei Fortunas Regionalligamannschaft. Im ersten Testspiel gegen den Kreisligisten DSC 99 hatte es wenig überraschend einen deutlichen 4:0-Sieg gegeben. Am Samstag wartete in Oberligist Preußen Münster II dann schon ein größeres Kaliber auf die Langeneke-Truppe. 1:0 für die Gäste hieß es am Ende am Sportplatz am Berg Fidel in Münster. Den einzigen Treffer erzielte Winterzugang Jan Boller per Kopf nach einer Ecke.