Durchschlagskraft fehlt : Fortunas U23 enttäuscht beim Tabellenletzten

Velbert Irgendwie hatte Nico Michaty es schon vorher geahnt. Der Trainer von U23 warnte vor der Regionalliga-Partie beim Tabellenletzten KFC Uerdingen – und prompt reichte es nur zu einem 1:1. Warum das so stark gestartete Team in einem Ergebnis-Tief steckt.

Die U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf sind beim abgeschlagenen Schlusslicht der Regionalliga West, KFC Uerdingen , nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. „Damit müssen wir heute zufrieden sein“, konstatierte Fortunas Trainer Nico Michaty. Damit hat die „Zwote“ auch ihr viertes Spiel in Serie nicht gewonnen. Zugleich war es das dritte Remis in Folge, womit die 95er zu Wuppertal und Ahlen aufschlossen, die bisher mit je sechs Punkteteilungen die Remis-Könige der Liga waren.

Insgesamt habe es der Fortuna auch an Substanz gefehlt, standen dem Trainer doch gerade einmal 14 Feldspieler zur Verfügung. In Tobias Müller saß zudem erneut ein Torwart aus der U19 als Ersatz auf der Bank. Kurz vor der Pause musste Michaty zudem bereits verletzungsbedingt wechseln, nachdem Phil Sieben aufgrund von Muskelproblemen nicht weiterspielen konnte. Mert Göckan sowie der Ersatzspieler Tim Corsten, der unter der Woche erkrankt war, gingen außerdem angeschlagen in den Spieltag.

Dabei hatte die „Zwote“ in der ersten Hälfte noch Glück: Leon Augusto brachte den Außenseiter zunächst nach einer Ecke per Kopfball in Führung (22.). Danach verpasste es der KFC, den zweiten Treffer nachzulegen. In der Schlussphase bewahrte Nico Hirschberger die Landeshauptstädter in Velbert vor der völligen Blamage, als er per Volleyschuss aus dem Rückraum zum 1:1 traf (81.). „Am Ende hätten wir das Spiel sogar noch gewinnen können“, konstatierte Michaty, „der Punkt ist aber gerecht.“