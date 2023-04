Nach 0:2 in Münster Fortunas U23 darf noch nicht mitfeiern

Für Michaty „hat Münster da gezeigt, was eine Spitzenmannschaft ausmacht: Effektivität nach Standardsituationen“. Auch in den Augen von Innenverteidiger Otto, der mit seinen Defensivkollegen zuvor kaum etwas zuließ, kam dieser Treffer aus dem Nichts: „Wenn du ein Gegentor nach Eckball bekommst, ist es immer ärgerlich. Und dann gehst du in die Pause und fässt dir an den Kopf, wie es denn hier 1:0 für Münster stehen kann.“