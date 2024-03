Am Freitagabend in Aachen So viel Spitzenspiel steckt im Auftritt von Fortunas U23

Die Alemannia war Anfang der 2010er-Jahre erst in die dritte und dann in die vierte Liga abgestürzt. Nun, mehr als zehn Jahre später, stehen die Chancen sehr gut, dass sie ihren Weg zurück in den deutschen Profifußball findet. Auch wenn mit dem 1:1-Unentschieden gegen den SV Rödinghausen am letzten Spieltag die Siegesserie der Schwarz-Gelben von neun Spielen riss, wird es eine schwere Aufgabe für die „Zwote“.