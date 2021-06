2:5 in Bergisch Gladbach : Fortunas U23 beendet Saison mit herber Pleite

Doppel-Torschütze: Lex-Tyger Lobinger (li.) Foto: RP/Benefoto

Bergisch Gladbach Lange Zeit spielte Fortunas „Zwote“ in der Regionalliga eine großartige Saison. Seit einigen Wochen allerdings ist die Luft raus bei der Truppe von Trainer Nico Michaty, und das zeigt sich auch im letzten Spiel: Beim Absteiger Bergisch Gladbach blamiert sich die U23 mit einem 2:5.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Dinkelborg

Das war’s – aus und vorbei. Fortunas Regionalliga-Fußballer haben die längste Saison ihrer Geschichte beendet. Allerdings nicht auf dem sechsten Tabellenplatz, wie sie sich das vorgenommen hatten. Ein Sieg in der letzten Partie beim SV Bergisch Gladbach wäre die Krönung der über weite Strecken beeindruckenden Spielzeit gewesen und hätte gereicht, um das Ziel zu erreichen. Die „Zwote“ setzte ihren Negativtrend jedoch auch beim Schlusslicht fort, verlor nach einem dramatischen Einbruch in der zweiten Hälfte mit 2:5 und lief letztlich auf Rang neun ein.

Lesen Sie auch Neues Projekt : Fortuna und DEG suchen Gastfamilien für Talente

Vor dem Anpfiff wartete Trainer Nico Michaty mit einer kleinen Überraschung auf: Lex-Tyger Lobinger, der knapp zwei Monate zum Kader der Profis gezählt und sein Zweitliga-Debüt gefeiert hatte, kehrte in die Startelf zurück – mit einer Maske, weil Brandon Borrello dem Angreifer vor kurzem im Training das Nasenbein gebrochen hatte. Der Coach war ursprünglich davon ausgegangen, im Saisonfinale nicht mehr mit Lobinger planen zu können.

Dass sich der 22-Jährige für sein Comeback einiges vorgenommen hatte, machte er umgehend deutlich. Der gebürtige Bonner legte eine gute Körpersprache an den Tag, füllte seine Rolle als schmerzlich vermisster offensiver Zielspieler zu Beginn stark aus – und knipste. Knapp 20 Minuten waren auf der Uhr, als Lobinger den Ball zur Führung kaltschnäuzig über die Linie drückte. Den Löwenanteil zu diesem Treffer hatte allerdings Vincent Schaub beigetragen. In seinem letzten Spiel für die „Zwote“ – der Rechtsaußen wechselt im Sommer zum SV Rödinghausen – behauptete er die Kugel erstklassig und setzte Lobinger mit einem perfekten Pass in Szene.

Foto: Horstmüller 44 Bilder Das sind Fortunas beste Eigengewächse

Den bereits abgestiegenen Hausherren machte der Rückstand zu schaffen. Sie waren zwar passabel in die Partie gestartet und hatten durch Patrick Friesdorf die erste gute Chance. Ihr taktischer Plan ging anschließend jedoch nicht mehr auf: Die Viererkette der Flingerner ließ Meguru Odagaki und Serhat Koruk mindestens ein halbes Dutzend Mal ins Abseits laufen. Auf der Gegenseite stand den Rot-Weißen die Latte im Weg. Nach einer klugen Ablage von Lobinger donnerte Bastian Kummer den Ball aus etwa 30 Metern gegen das Gebälk.

Wenige Augenblicke schnupperte Bergisch Gladbach dennoch am Ausgleich. Die Deckung der „Zwoten“ hatte kurzzeitig die Orientierung verloren, Torwart Tim Wiesner rettete aber erst gegen Friesdorf und kurz darauf mit der Schulter gegen Odagaki. Noch vor der Pause jubelte der Japaner trotzdem: Friesdorf brachte die Kugel scharf in den Strafraum, und Odagaki zirkelte sie am machtlosen Wiesner vorbei.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es keine zwei Minuten, ehe die Michaty-Elf wieder vorne lag. Erneut hieß der Torschütze Lex-Tyger Lobinger. Der 22-Jährige nutzte ein eklatantes Missverständnis in der Bergisch Gladbacher Defensive und nagelte das Kunstleder unhaltbar unter die Latte. Es war der Startschuss einer ganz wilden Phase. Zunächst schob Tim Köther den Ball am leeren Tor vorbei und verpasste die Vorentscheidung, im direkten Gegenzug gelang dem Tabellenletzten der Ausgleich. Damit nicht genug: Plötzlich gingen die Hausherren durch Odagaki sogar in Führung, bevor Patrick Hill erhöhte.