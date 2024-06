Endspiel um den Niederrheinpokal Fortunas U19 verspielt im Finale einen 2:0-Vorsprung

Sie hatten schon eine Hand am „Pott“, standen am Ende aber tatsächlich noch mit leeren Händen da. Fortunas U19 ist im Endspiel um den Fußball-Niederrheinpokal am Sonntagnachmittag ähnliches widerfahren wie einigen Tagen zuvor den eigenen Profis in der Relegation gegen den VfL Bochum. Auf der Platzanlage der DJK Tusa 06 führte der Nachwuchs vom Flinger Broich gegen Rot-Weiss Essen nach knapp einer Stunde bereits mit 2:0, gab das Spiel aber tatsächlich noch aus der Hand.